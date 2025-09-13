https://ria.ru/20250913/tankisty-2041628169.html
Экипажи бригады Александра Невского готовятся применять в бою новые танки
Экипажи бригады Александра Невского готовятся применять в бою новые танки - РИА Новости, 13.09.2025
Экипажи бригады Александра Невского готовятся применять в бою новые танки
Танковые экипажи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющие задачи РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:07:00+03:00
2025-09-13T11:07:00+03:00
2025-09-13T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр невский
т-90м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886336682_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_241177295d68c4e7fa81c40ad67edf33.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Танковые экипажи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющие задачи в интересах Южной группировки войск, начали активную подготовку к боевому применению новых танков Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости начальник штаба танкового батальона бригады с позывным "Молдован". Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90М "Прорыв". "Машины готовятся к боевому применению и в дальнейшем будущем уже будут применяться на линии боевого соприкосновения", - сказал "Молдован". Командир экипажа одного из новых танков с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что экипаж осваивает новую машину ежедневно, на это уходит весь день. "У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья - приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед - и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство", - рассказал "Берсерк".
https://ria.ru/20250913/ekipazh-2041593612.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886336682_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_13c392d4f4edff3525e7256cecaf7609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, александр невский, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Невский, Т-90М
Экипажи бригады Александра Невского готовятся применять в бою новые танки
Российские военнослужащие готовятся применению новых танков Т-90М "Прорыв"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Танковые экипажи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющие задачи в интересах Южной группировки войск, начали активную подготовку к боевому применению новых танков Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости начальник штаба танкового батальона бригады с позывным "Молдован".
Ранее командир бригады имени Александра Невского
сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90
М "Прорыв".
"Машины готовятся к боевому применению и в дальнейшем будущем уже будут применяться на линии боевого соприкосновения", - сказал "Молдован".
Командир экипажа одного из новых танков с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что экипаж осваивает новую машину ежедневно, на это уходит весь день.
"У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья - приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед - и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство", - рассказал "Берсерк".