13.09.2025

Экипаж танка Т-90МС рассказал о ремонте в полевых условиях
13:09 13.09.2025
Экипаж танка Т-90МС рассказал о ремонте в полевых условиях
Экипаж танка Т-90МС рассказал о ремонте в полевых условиях
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ). В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Специалисты "Уралвагонзавода" накопили богатейший опыт ремонта и применяют его на практике. Благодаря этому опыту можно производить замену определенных блоков в несколько раз быстрей. Есть и конструктивные изменения: изменилась в лучшую сторону доступность некоторых узлов и агрегатов танка. В системах охлаждения и подачи топлива применены быстросъемные разъемы и другие решения, которые также сокращают время ремонта", - сказал танкист. Он подчеркнул, что в полевых условиях с российскими танками можно делать практически всё. "Инженеры "Уралвагонзавода" изначально еще закладывали в конструкцию машины возможность ремонта в полевых условиях. Если есть необходимое оборудование, то можно сделать любой ремонт. Но порой и без оборудования находятся варианты. Известен случай, когда на испытаниях в Индии для замены танкового двигателя в качестве подъемных механизмов использовали две пальмы. Так что наша техника неприхотлива, и это все проверено на практике", - сказал член экипажа танка.
Экипаж танка Т-90МС рассказал о ремонте в полевых условиях

© РИА Новости / Максим Блинов
Танки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв"
© РИА Новости / Максим Блинов
Танки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС.
В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста.
"Специалисты "Уралвагонзавода" накопили богатейший опыт ремонта и применяют его на практике. Благодаря этому опыту можно производить замену определенных блоков в несколько раз быстрей. Есть и конструктивные изменения: изменилась в лучшую сторону доступность некоторых узлов и агрегатов танка. В системах охлаждения и подачи топлива применены быстросъемные разъемы и другие решения, которые также сокращают время ремонта", - сказал танкист.
Он подчеркнул, что в полевых условиях с российскими танками можно делать практически всё.
"Инженеры "Уралвагонзавода" изначально еще закладывали в конструкцию машины возможность ремонта в полевых условиях. Если есть необходимое оборудование, то можно сделать любой ремонт. Но порой и без оборудования находятся варианты. Известен случай, когда на испытаниях в Индии для замены танкового двигателя в качестве подъемных механизмов использовали две пальмы. Так что наша техника неприхотлива, и это все проверено на практике", - сказал член экипажа танка.
