Рейтинг@Mail.ru
Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90 - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/tank-2041633158.html
Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90
Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90 - РИА Новости, 13.09.2025
Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90
Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:32:00+03:00
2025-09-13T11:32:00+03:00
россия
абу-даби
оаэ
т-90мс
т-90м
т-90
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист. Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки. "Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
https://ria.ru/20250913/tankist-2041618459.html
https://ria.ru/20250913/tankisty-2041628169.html
россия
абу-даби
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ed9bc45ae59912876d0b23df4b649c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абу-даби, оаэ, т-90мс, т-90м, т-90
Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Т-90МС, Т-90М, Т-90
Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90

Новейшие модификации танка Т-90 оснащены кондиционером, обогревателем и полками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС.
В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Российский танкист назвал преимущества отечественных танков
Вчера, 10:06
"Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист.
Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки.
"Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа.
В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Экипажи бригады Александра Невского готовятся применять в бою новые танки
Вчера, 11:07
 
РоссияАбу-ДабиОАЭТ-90МСТ-90МТ-90
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала