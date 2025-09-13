https://ria.ru/20250913/tank-2041633158.html

Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90

Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90 - РИА Новости, 13.09.2025

Российских военнослужащий рассказал, что есть внутри новейшего танка Т-90

Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист. Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки. "Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).

