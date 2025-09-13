https://ria.ru/20250913/svo-2041640575.html
Силы ПВО уничтожили 340 украинских БПЛА за сутки
Силы ПВО уничтожили 340 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 13.09.2025
Силы ПВО уничтожили 340 украинских БПЛА за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T12:33:00+03:00
2025-09-13T12:33:00+03:00
2025-09-13T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25079 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41677 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в российском оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041637192.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия
Силы ПВО уничтожили 340 украинских БПЛА за сутки
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 340 украинских БПЛА и 3 снаряда HIMARS
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25079 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41677 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в российском оборонном ведомстве.