Силы ПВО уничтожили 340 украинских БПЛА за сутки

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25079 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41677 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в российском оборонном ведомстве.

