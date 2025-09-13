https://ria.ru/20250913/svo-2041637767.html
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 13.09.2025
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Киев за сутки потерял свыше 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Орехов, Червоноднепровка Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
