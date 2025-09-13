https://ria.ru/20250913/svo-2041637677.html
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины,... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
