https://ria.ru/20250913/svo-2041637677.html

Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025

Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T12:08:00+03:00

2025-09-13T12:08:00+03:00

2025-09-13T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

краматорск

вооруженные силы украины

северск

министерство обороны рф (минобороны рф)

дружковка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 185 военнослужащих, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

северск

дружковка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, краматорск, вооруженные силы украины, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка