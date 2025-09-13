Рейтинг@Mail.ru
Бойцы уничтожили американский гранатомет на Запорожском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.09.2025
Бойцы уничтожили американский гранатомет на Запорожском направлении
Новороссийские десантники уничтожили американский станковый гранатомёт МК-19 ВСУ вместе с расчетом на запорожском направлении, сообщило журналистам Минобороны... РИА Новости, 13.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новороссийские десантники уничтожили американский станковый гранатомёт МК-19 ВСУ вместе с расчетом на запорожском направлении, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Во время воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов на запорожском направлении расчет БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ обнаружил расчет станкового автоматического гранатомета МК-19 производства США, обстреливавший позиции наших подразделений", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после первого попадания расчет гранатомета разбежался, пытаясь найти укрытие. Затем точным попаданием ударного дрона гранатомет был уничтожен.
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новороссийские десантники уничтожили американский станковый гранатомёт МК-19 ВСУ вместе с расчетом на запорожском направлении, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Во время воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов на запорожском направлении расчет БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ обнаружил расчет станкового автоматического гранатомета МК-19 производства США, обстреливавший позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после первого попадания расчет гранатомета разбежался, пытаясь найти укрытие. Затем точным попаданием ударного дрона гранатомет был уничтожен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
