Бойцы уничтожили американский гранатомет на Запорожском направлении
2025-09-13T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новороссийские десантники уничтожили американский станковый гранатомёт МК-19 ВСУ вместе с расчетом на запорожском направлении, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Во время воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов на запорожском направлении расчет БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ обнаружил расчет станкового автоматического гранатомета МК-19 производства США, обстреливавший позиции наших подразделений", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после первого попадания расчет гранатомета разбежался, пытаясь найти укрытие. Затем точным попаданием ударного дрона гранатомет был уничтожен.
