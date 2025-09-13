https://ria.ru/20250913/sun-2041610141.html
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка - РИА Новости, 13.09.2025
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка
ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:21:00+03:00
2025-09-13T09:21:00+03:00
2025-09-13T09:27:00+03:00
фбр
sun
в мире
юта
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041521728_0:71:959:610_1920x0_80_0_0_5cbb39ec20d15ec170147abdbd218b5c.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего, сообщает газета Sun со ссылкой на источники."Агенты ФБР расследуют кадры с домофона, на которых, предположительно, видно, как подозреваемый Тайлер Робинсон обсуждает стрельбу вскоре после покушения", - пишет издание.Отмечается, что это видео было передано ФБР людьми, живущими недалеко от Университета долины Юты, где произошло покушение.По данным газеты, правоохранители проверяют, действительно ли на видео запечатлен Робинсон.
https://ria.ru/20250913/kirk-2041591804.html
https://ria.ru/20250913/kazn-2041586085.html
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041521728_0:0:959:720_1920x0_80_0_0_ac11877fa6a041b3090018304ecf77fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, sun, в мире, юта, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
ФБР, Sun, В мире, Юта, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка
Sun: ФБР проверяет, не было ли у убийцы Кирка сообщников