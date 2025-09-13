Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка
09:21 13.09.2025 (обновлено: 09:27 13.09.2025)
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка
фбр
sun
в мире
юта
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего, сообщает газета Sun со ссылкой на источники."Агенты ФБР расследуют кадры с домофона, на которых, предположительно, видно, как подозреваемый Тайлер Робинсон обсуждает стрельбу вскоре после покушения", - пишет издание.Отмечается, что это видео было передано ФБР людьми, живущими недалеко от Университета долины Юты, где произошло покушение.По данным газеты, правоохранители проверяют, действительно ли на видео запечатлен Робинсон.
фбр, sun, в мире, юта, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
ФБР, Sun, В мире, Юта, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
© Фото опубликовано CNNПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
© Фото опубликовано CNN
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
"Агенты ФБР расследуют кадры с домофона, на которых, предположительно, видно, как подозреваемый Тайлер Робинсон обсуждает стрельбу вскоре после покушения", - пишет издание.
Отмечается, что это видео было передано ФБР людьми, живущими недалеко от Университета долины Юты, где произошло покушение.
По данным газеты, правоохранители проверяют, действительно ли на видео запечатлен Робинсон.
ФБРSunВ миреЮтаЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
