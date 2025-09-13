https://ria.ru/20250913/sun-2041610141.html

СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка

СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка - РИА Новости, 13.09.2025

СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка

ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый...

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего, сообщает газета Sun со ссылкой на источники."Агенты ФБР расследуют кадры с домофона, на которых, предположительно, видно, как подозреваемый Тайлер Робинсон обсуждает стрельбу вскоре после покушения", - пишет издание.Отмечается, что это видео было передано ФБР людьми, живущими недалеко от Университета долины Юты, где произошло покушение.По данным газеты, правоохранители проверяют, действительно ли на видео запечатлен Робинсон.

