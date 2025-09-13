Защита убийцы Писчикова просила о более мягком сроке вместо пожизненного

https://ria.ru/20250913/sud-2041699468.html
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Защита "Уральского Раскольникова" Дениса Писчикова, убивавшего стариков топором, просила о назначении ему более мягкого срока вместо пожизненного, утверждая, что он раскаялся, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уже осужденный к пожизненному наказанию за убийство 14 стариков маньяк, проведя почти 20 лет в колонии, признался еще в трех убийствах. Суд вынес ему новый приговор, тоже пожизненный, но адвокат оспорил его. "Писчиков на момент совершения преступления был не судим, вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном", - сказано в материалах дела, где цитируются доводы адвоката. Защитник настаивал, что его подзащитный написал явку с повинной и информация, изложенная в ней, подтвердилась другими доказательствами. "Осознавая, что вправе не свидетельствовать против себя, он сообщил правоохранительным органам изобличающие себя сведения, чем активно способствовал расследованию преступления", - отмечал адвокат. По его мнению, эти обстоятельства позволяют назначить осужденному более мягкое наказание. Суд не согласился с его точкой зрения. "Назначенное наказание следует признать соразмерным содеянному, отвечающим требованиям уголовного закона, а также целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений", - сказано в материалах суда. Суд решил, что излишне суровой и несправедливой мерой пожизненный срок признать нельзя. Кроме того, суд указал, что раз первый приговор был пожизненным, то у суда не было возможности при рассмотрении второго дела назначить определенный срок. Первый приговор Писчикову Мособлсуд вынес в 2004 году, признав его виновным в 14 убийствах. За манеру убивать стариков топором СМИ называли его "Раскольниковым" и "Тварью дрожащей", затем добавили эпитет "уральский", поскольку он родился в Свердловской области.
