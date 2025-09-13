https://ria.ru/20250913/sud-2041668675.html

Источник: осужденная по делу Маркелова Хасис продолжает отбывать наказание

происшествия

евгения хасис

станислав маркелов

анастасия бабурова

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис продолжает отбывать наказание, срок ее нахождения в местах лишения свободы истекает в конце ноября, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в судебных материалах появилась информация, что за Хасис в конце августа был установлен административный надзор, который может применяться к "лицам, освобожденным из мест лишения свободы"."Осужденная Евгения Хасис продолжает отбывать наказание. Срок (лишения свободы - ред.) истекает в конце ноября. Заявление об административном надзоре могло быть подано заранее", - сказал собеседник агентства.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х годов.За убийство были осуждены Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, как было установлено в суде, за его антифашистскую деятельность.Верховный суд РФ в 2022 году снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы, исключив из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).

