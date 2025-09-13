https://ria.ru/20250913/stazh-2041588160.html
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на будущую пенсию
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Периоды отпуска по уходу за ребенком в России включаются в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получение пенсии в будущем, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Периоды социально значимой деятельности, такие как отпуск по уходу за ребенком, включаются в страховой стаж одного из родителей. Это очень важно, так как позволяет сохранить право на получение пенсии в будущем. За каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 – за первым ребенком, 3,6 – за вторым ребенком, 5,4 – за третьим и последующими", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что данные пенсионные баллы суммируются с теми, которые были заработаны за трудовую деятельность, и влияют на размер будущей пенсии. Она также добавила, что декретный отпуск не только не уменьшает будущую пенсию, но и может даже увеличить ее, если начисленные за этот период пенсионные баллы окажутся больше, чем за трудовую деятельность. "Важно отметить, что если несколько периодов, входящих в стаж, совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них – наиболее выгодный. Например, если женщина одновременно находилась в отпуске по уходу за ребенком и официально работала, то при расчете пенсии будет выбран тот период, в котором ей начислено больше пенсионных коэффициентов", - объяснила парламентарий.
