В Совфеде рассказали, как декрет влияет на будущую пенсию
02:16 13.09.2025
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на будущую пенсию
Периоды отпуска по уходу за ребенком в России включаются в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получение пенсии в будущем, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2025
общество, россия
Общество, Россия
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на будущую пенсию

Сенатор Косихина: отпуск по уходу за ребенком входит в трудовой стаж

© Depositphotos.com / GaretsworkshopЖенщина с ребенком за рабочим столом
Женщина с ребенком за рабочим столом. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Периоды отпуска по уходу за ребенком в России включаются в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получение пенсии в будущем, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Периоды социально значимой деятельности, такие как отпуск по уходу за ребенком, включаются в страховой стаж одного из родителей. Это очень важно, так как позволяет сохранить право на получение пенсии в будущем. За каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 – за первым ребенком, 3,6 – за вторым ребенком, 5,4 – за третьим и последующими", - сказала Косихина.
Сенатор отметила, что данные пенсионные баллы суммируются с теми, которые были заработаны за трудовую деятельность, и влияют на размер будущей пенсии. Она также добавила, что декретный отпуск не только не уменьшает будущую пенсию, но и может даже увеличить ее, если начисленные за этот период пенсионные баллы окажутся больше, чем за трудовую деятельность.
"Важно отметить, что если несколько периодов, входящих в стаж, совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них – наиболее выгодный. Например, если женщина одновременно находилась в отпуске по уходу за ребенком и официально работала, то при расчете пенсии будет выбран тот период, в котором ей начислено больше пенсионных коэффициентов", - объяснила парламентарий.
