Сторонники Трампа усомнились в компетентности главы ФБР, сообщил CNN - РИА Новости, 13.09.2025
18:10 13.09.2025
Сторонники Трампа усомнились в компетентности главы ФБР, сообщил CNN
в мире
сша
солт-лейк-сити
юта
кэш патель
дональд трамп
чарли кирк
фбр
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Среди сторонников президента США Дональда Трампа и сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) растут сомнения в том, что глава ведомства Кэш Патель обладает достаточной компетентностью для исполнения своих обязанностей на фоне того, каким образом ведется расследование убийства активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CNN. "Реакция Пателя на стремительные события, сопровождавшие ужасное убийство Кирка, заставила некоторых союзников президента Дональда Трампа публично и в частном порядке усомниться в том, способен ли он руководить главным правоохранительным органом страны", - говорится в публикации издания. В частности, Патель преждевременно сообщил о поимке подозреваемого в убийстве консервативного активиста в среду, и всего спустя два часа ему пришлось выйти из положения заявлением, что задержанное лицо освободили. Источники в правоохранительных органах рассказали телеканалу, что на эффективность расследования покушения также могло повлиять увольнение ряда высокопоставленных чиновников в ФБР в рамках сокращения госрасходов. "Среди них был бывший глава отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити, в чьей юрисдикции находился университет, где произошла стрельба, и который был одним из тех, кого выгнали с работы в ходе чистки в начале августа", - сообщает CNN. Кроме того, сотрудники Пателя в ФБР недовольны тем, что в пятницу их руководитель приписал себе многие из их заслуг в расследовании. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве, задержали по наводке члена семьи. Поиск других лиц, которые могут быть причастны к покушению, продолжится, ранее заявил Патель.
в мире, сша, солт-лейк-сити, юта, кэш патель, дональд трамп, чарли кирк, фбр, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Солт-Лейк-Сити, Юта, Кэш Патель, Дональд Трамп, Чарли Кирк, ФБР, Убийство американского политика Чарли Кирка
Глава ФБР Кэш Патель
© AP Photo / Matt Rourke
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Среди сторонников президента США Дональда Трампа и сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) растут сомнения в том, что глава ведомства Кэш Патель обладает достаточной компетентностью для исполнения своих обязанностей на фоне того, каким образом ведется расследование убийства активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CNN.
"Реакция Пателя на стремительные события, сопровождавшие ужасное убийство Кирка, заставила некоторых союзников президента Дональда Трампа публично и в частном порядке усомниться в том, способен ли он руководить главным правоохранительным органом страны", - говорится в публикации издания.
В частности, Патель преждевременно сообщил о поимке подозреваемого в убийстве консервативного активиста в среду, и всего спустя два часа ему пришлось выйти из положения заявлением, что задержанное лицо освободили.
Источники в правоохранительных органах рассказали телеканалу, что на эффективность расследования покушения также могло повлиять увольнение ряда высокопоставленных чиновников в ФБР в рамках сокращения госрасходов.
"Среди них был бывший глава отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити, в чьей юрисдикции находился университет, где произошла стрельба, и который был одним из тех, кого выгнали с работы в ходе чистки в начале августа", - сообщает CNN.
Кроме того, сотрудники Пателя в ФБР недовольны тем, что в пятницу их руководитель приписал себе многие из их заслуг в расследовании.
Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве, задержали по наводке члена семьи. Поиск других лиц, которые могут быть причастны к покушению, продолжится, ранее заявил Патель.
Вдова Кирка объяснила, за что убили ее мужа
