Рейтинг@Mail.ru
США управляет "глубинным государством", заявила Симоньян - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/ssha-2041581835.html
США управляет "глубинным государством", заявила Симоньян
США управляет "глубинным государством", заявила Симоньян - РИА Новости, 13.09.2025
США управляет "глубинным государством", заявила Симоньян
Управление Соединенными Штатами осуществляется так называемым "глубинным государством", а президент страны играет формальную роль, считает главный редактор... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T00:19:00+03:00
2025-09-13T00:19:00+03:00
в мире
сша
гуантанамо (город)
маргарита симоньян
дональд трамп
франклин рузвельт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Управление Соединенными Штатами осуществляется так называемым "глубинным государством", а президент страны играет формальную роль, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение. "В Соединённых Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state - глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки - это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые 4 года менять. Ну, максимум 8 лет. Вот ее и меняют. А так, человеку со стороны, даже очень умному и даже подкованному, вообще невозможно разобраться, чем они отличаются-то", - сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром. Симоньян отметила, что последним президентом США, который действительно имел самостоятельное влияние на управление страной, по её мнению, был Франклин Рузвельт, пусть и с некоторыми "оговорками". Она подчеркнула, что это очевидно для специалистов по внешней политике, и отметила, что отрицание этого факта, как правило, характерно для людей, плохо разбирающихся в теме, либо для тех, кто принадлежит к низшим слоям властных структур и намеренно это скрывает. "Посмотрите, что происходит с Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.), а с тем же… Обамой, который два срока просидел, и с самого начала это было одно из самых его таких вот мощных обещаний, благодаря которым за ним пошли люди - он обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Ну чего, закрыл? Уже после него и Байден был, и Трамп, и снова Трамп, а все никак не закрыли, потому что это не в их силах. С этой точки зрения, конечно, вы правы, никакой конспирологии тут нет, а люди, которые считают, что это конспирология, или не сведущие, или они так не считают, а делают вид", - добавила Симоньян.
https://ria.ru/20250910/boytsy-2040948392.html
сша
гуантанамо (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_8b0ce5ea2cb36de500f63b0f9cc60bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гуантанамо (город), маргарита симоньян, дональд трамп, франклин рузвельт
В мире, США, Гуантанамо (город), Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Франклин Рузвельт
США управляет "глубинным государством", заявила Симоньян

Симоньян: роль президента в США ограничена

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Управление Соединенными Штатами осуществляется так называемым "глубинным государством", а президент страны играет формальную роль, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.
"В Соединённых Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state - глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки - это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые 4 года менять. Ну, максимум 8 лет. Вот ее и меняют. А так, человеку со стороны, даже очень умному и даже подкованному, вообще невозможно разобраться, чем они отличаются-то", - сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром.
Симоньян отметила, что последним президентом США, который действительно имел самостоятельное влияние на управление страной, по её мнению, был Франклин Рузвельт, пусть и с некоторыми "оговорками". Она подчеркнула, что это очевидно для специалистов по внешней политике, и отметила, что отрицание этого факта, как правило, характерно для людей, плохо разбирающихся в теме, либо для тех, кто принадлежит к низшим слоям властных структур и намеренно это скрывает.
"Посмотрите, что происходит с Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.), а с тем же… Обамой, который два срока просидел, и с самого начала это было одно из самых его таких вот мощных обещаний, благодаря которым за ним пошли люди - он обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Ну чего, закрыл? Уже после него и Байден был, и Трамп, и снова Трамп, а все никак не закрыли, потому что это не в их силах. С этой точки зрения, конечно, вы правы, никакой конспирологии тут нет, а люди, которые считают, что это конспирология, или не сведущие, или они так не считают, а делают вид", - добавила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Бойцы с фронта пожелали Симоньян скорейшего выздоровления
10 сентября, 13:57
 
В миреСШАГуантанамо (город)Маргарита СимоньянДональд ТрампФранклин Рузвельт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала