ВСУ потеряли большое количество личного состава и технику в районе Юнаковки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли большое количество личного состава и технику в районе Юнаковки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, нескольких штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ готовились к проведению атак в районе южнее Юнаковки. "Уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР Stryker", - сказал он.

безопасность, вооруженные силы украины, в мире