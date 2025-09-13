https://ria.ru/20250913/sostav-2041597619.html
ВСУ потеряли большое количество личного состава на Сумском направлении
ВСУ потеряли большое количество личного состава на Сумском направлении - РИА Новости, 13.09.2025
ВСУ потеряли большое количество личного состава на Сумском направлении
ВСУ потеряли большое количество личного состава и технику в районе Юнаковки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T06:40:00+03:00
2025-09-13T06:40:00+03:00
2025-09-13T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли большое количество личного состава и технику в районе Юнаковки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, нескольких штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ готовились к проведению атак в районе южнее Юнаковки. "Уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР Stryker", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли большое количество личного состава на Сумском направлении
ВСУ потеряли большое количество личного состава и техники в районе Юнаковки