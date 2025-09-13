Памфилова рассказала о ложных сообщениях о минировании в ЕДГ-2025
За первые сутки ЕДГ-2025 поступило шесть ложных сообщений о минировании
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Всего за первые сутки ЕДГ-2025 поступило шесть ложных сообщений о "минировании", сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"У нас за последние сутки в территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них - по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма. За сутки поступило шесть ложных сообщений о "минировании". Сообщения зафиксированы в Курской области и в Севастополе", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
