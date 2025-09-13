Рейтинг@Mail.ru
14:52 13.09.2025 (обновлено: 15:09 13.09.2025)
Москва будет двигаться вперед еще большими темпами, заявил Собянин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица будет двигаться вперед еще большими темпами."Конечно, мы будем продолжать также динамично двигаться вперед. Для этого у нас есть все: у нас есть экономический потенциал, научный, у нас прекрасные трудолюбивые люди, которые живут в Москве, которые отдают свою жизнь, свои таланты развитию нашей Москвы. Поэтому я уверен, мы и впредь будем двигаться вперед такими же темпами, а может еще и большими. Ради России, ради Москвы, ради москвичей", - сказал Собянин в День города.Мэр подчеркнул, что Москва - столица великой страны, которая может быть только сильной."На наших плечах ответственность, чтобы столица нашей Родины была лучшим городом на планете. Для этого нужно работать и работать", - отметил Собянин.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица будет двигаться вперед еще большими темпами.
"Конечно, мы будем продолжать также динамично двигаться вперед. Для этого у нас есть все: у нас есть экономический потенциал, научный, у нас прекрасные трудолюбивые люди, которые живут в Москве, которые отдают свою жизнь, свои таланты развитию нашей Москвы. Поэтому я уверен, мы и впредь будем двигаться вперед такими же темпами, а может еще и большими. Ради России, ради Москвы, ради москвичей", - сказал Собянин в День города.
Мэр подчеркнул, что Москва - столица великой страны, которая может быть только сильной.
"На наших плечах ответственность, чтобы столица нашей Родины была лучшим городом на планете. Для этого нужно работать и работать", - отметил Собянин.
