Собянин: те, кто хотел Москву обратить в депрессию, сами находятся в ней
Собянин: те, кто хотел Москву обратить в депрессию, сами находятся в ней - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин: те, кто хотел Москву обратить в депрессию, сами находятся в ней
Те, кто хотел "обратить в депрессию" Москву, сами пострадали от этого, а Москва становится краше и моложе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
2025-09-13T14:42:00+03:00
2025-09-13T14:42:00+03:00
2025-09-13T15:01:00+03:00
москва
сергей собянин
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041663434_0:233:3228:2048_1920x0_80_0_0_58e821b5e0f1b92b8348ce077c376b8e.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Те, кто хотел "обратить в депрессию" Москву, сами пострадали от этого, а Москва становится краше и моложе, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Те, кто хотел нас обратить в депрессию, сами находятся в депрессии. А Москва с каждым годом становится краше и моложе", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.В Москве 13 и 14 сентября 2025 года отметят День города, столица отметит свой 878-й день рождения.
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041663434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec02706d6a9d8297df09211b250c494d.jpg
Москва, Сергей Собянин, Зарядье
Собянин: те, кто хотел Москву обратить в депрессию, сами находятся в ней
