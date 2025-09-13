https://ria.ru/20250913/sobyanin-2041661522.html

Собянин: те, кто хотел Москву обратить в депрессию, сами находятся в ней

2025-09-13T14:42:00+03:00

москва

сергей собянин

зарядье

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Те, кто хотел "обратить в депрессию" Москву, сами пострадали от этого, а Москва становится краше и моложе, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Те, кто хотел нас обратить в депрессию, сами находятся в депрессии. А Москва с каждым годом становится краше и моложе", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.В Москве 13 и 14 сентября 2025 года отметят День города, столица отметит свой 878-й день рождения.

москва

2025

