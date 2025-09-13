https://ria.ru/20250913/sobyanin-2041661106.html
Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве
Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве
За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех, которые были возведены за всю историю столицы, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:40:00+03:00
2025-09-13T14:40:00+03:00
2025-09-13T14:51:00+03:00
строительство
москва
сергей собянин
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041660875_0:262:3174:2047_1920x0_80_0_0_2b2f4d6c2a78b40f9d0ee0573bc02ce0.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех, которые были возведены за всю историю столицы, заявил мэр города Сергей Собянин."За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех дорог, которые были построены за всю историю Москвы. 70% инженерных сооружений, это тоннели, мосты, эстакады, путепроводы, 70% от того, что было построено за всю историю Москвы. И это все происходит в самых стесненных, сложных условиях действующего города", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
https://ria.ru/20250913/putin-2041663456.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041660875_445:0:3174:2047_1920x0_80_0_0_b9c8fefe02543cef1b371f1f2281b7ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, москва, сергей собянин, зарядье
Строительство, Москва, Сергей Собянин, Зарядье
Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве
Собянин заявил, что за последние годы в Москве построена почти треть дорог