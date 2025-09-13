https://ria.ru/20250913/sobyanin-2041661106.html

Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве

Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве - РИА Новости, 13.09.2025

Собянин отметил темпы строительства новых дорог в Москве

За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех, которые были возведены за всю историю столицы, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T14:40:00+03:00

2025-09-13T14:40:00+03:00

2025-09-13T14:51:00+03:00

строительство

москва

сергей собянин

зарядье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041660875_0:262:3174:2047_1920x0_80_0_0_2b2f4d6c2a78b40f9d0ee0573bc02ce0.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех, которые были возведены за всю историю столицы, заявил мэр города Сергей Собянин."За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех дорог, которые были построены за всю историю Москвы. 70% инженерных сооружений, это тоннели, мосты, эстакады, путепроводы, 70% от того, что было построено за всю историю Москвы. И это все происходит в самых стесненных, сложных условиях действующего города", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.

https://ria.ru/20250913/putin-2041663456.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

строительство, москва, сергей собянин, зарядье