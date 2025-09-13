Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 13.09.2025 (обновлено: 16:58 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041684914.html
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях при строительстве станций Троицкой линии метро в центре города. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:16:00+03:00
2025-09-13T16:58:00+03:00
строительство
москва
россия
новая москва
сергей собянин
владимир путин
завод имени лихачева (зил)
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041686821_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_d5a15616bad5322c43f720c2884b0f49.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях при строительстве станций Троицкой линии метро в центре города. Путин и Собянин в День города запустили движение по новому участку Троицкой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Церемония открытия нового участка прошла в режиме видеоконференции. "Сегодня мы вводим первый этап Троицкой линии метро, это 27 километров, 11 станций. Часть станций мы уже ввели в том году и четыре станции, который свяжут как раз участок от Большой кольцевой линии метро до МЦК, это (станции - ред.) "Новаторская", "ЗИЛ" в центре города. Эти четыре станции было сложно строить в силу того, что они строились в таких уже стесненных условиях, сложных. Вот эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый организм. Дальше пойдем уже в сторону Троицка", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы. Мэр подчеркнул, что в этом году с учетом МЦК Москва увеличила протяженность линий метро на 87%. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
https://ria.ru/20250913/putin-2041678801.html
https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041674073.html
москва
россия
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041686821_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d859b0697431d624612df37b32947c57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, москва, россия, новая москва, сергей собянин, владимир путин, завод имени лихачева (зил), московское центральное кольцо (мцк)
Строительство, Москва, Россия, Новая Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро

Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве Троицкой линии метро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтанция "Академическая" Троицкой линии московского метро
Станция Академическая Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Станция "Академическая" Троицкой линии московского метро
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях при строительстве станций Троицкой линии метро в центре города.
Путин и Собянин в День города запустили движение по новому участку Троицкой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Церемония открытия нового участка прошла в режиме видеоконференции.
Видеоконференция на открытии нового Национального космического центра в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро
Вчера, 15:42
"Сегодня мы вводим первый этап Троицкой линии метро, это 27 километров, 11 станций. Часть станций мы уже ввели в том году и четыре станции, который свяжут как раз участок от Большой кольцевой линии метро до МЦК, это (станции - ред.) "Новаторская", "ЗИЛ" в центре города. Эти четыре станции было сложно строить в силу того, что они строились в таких уже стесненных условиях, сложных. Вот эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый организм. Дальше пойдем уже в сторону Троицка", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы.
Мэр подчеркнул, что в этом году с учетом МЦК Москва увеличила протяженность линий метро на 87%.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Собянин рассказал, зачем Москва развивается так быстро
Вчера, 15:23
 
СтроительствоМоскваРоссияНовая МоскваСергей СобянинВладимир ПутинЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Московское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала