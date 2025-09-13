https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041684914.html
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин рассказал Путину о сложностях при строительстве станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях при строительстве станций Троицкой линии метро в центре города. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о сложностях при строительстве станций Троицкой линии метро в центре города. Путин и Собянин в День города запустили движение по новому участку Троицкой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Церемония открытия нового участка прошла в режиме видеоконференции. "Сегодня мы вводим первый этап Троицкой линии метро, это 27 километров, 11 станций. Часть станций мы уже ввели в том году и четыре станции, который свяжут как раз участок от Большой кольцевой линии метро до МЦК, это (станции - ред.) "Новаторская", "ЗИЛ" в центре города. Эти четыре станции было сложно строить в силу того, что они строились в таких уже стесненных условиях, сложных. Вот эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый организм. Дальше пойдем уже в сторону Троицка", - сказал Собянин во время открытия инфраструктурных объектов Москвы. Мэр подчеркнул, что в этом году с учетом МЦК Москва увеличила протяженность линий метро на 87%. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
