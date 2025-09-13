Рейтинг@Mail.ru
RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября - РИА Новости, 13.09.2025
16:26 13.09.2025
RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября
RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября - РИА Новости, 13.09.2025
RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября
Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует своё правительство не раньше конца сентября-начала октября, сообщила в субботу радиостанция RTL. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:26:00+03:00
2025-09-13T16:26:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует своё правительство не раньше конца сентября-начала октября, сообщила в субботу радиостанция RTL. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии в бюджете на 2026 год. "После совсем недавнего назначения Себастьяна Лекорню премьер-министром уже встает вопрос о правительстве, которое будет его окружать. Придется ещё подождать до конца сентября или октября", - говорится в материале. Как заявили в офисе премьера, спешки в этом вопросе нет, передаёт RTL. При этом источник, близкий к Макрону, сообщил, что "не стоит ожидать больших изменений". Вероятно, что свои посты сохранят глава МИД Жан-Ноэль Барро, глава МВД Брюно Ретайо, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр культуры Рашида Дати, сообщает радиостанция. Вместе с этим с должности уйдут глава минфина Эрик Ломбар и министр-делегат по вопросам государственных счетов Амели де Моншален, которые участвовали в составлении спорного законопроекта о бюджете на 2026 год, сказано в материале. Главой минобороны может быть назначена министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, сообщает RTL.
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября

RTL: новый премьер Франции Лекорню сформирует правительство не раньше сентября

Вид на Париж
Вид на Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует своё правительство не раньше конца сентября-начала октября, сообщила в субботу радиостанция RTL.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии в бюджете на 2026 год.
"После совсем недавнего назначения Себастьяна Лекорню премьер-министром уже встает вопрос о правительстве, которое будет его окружать. Придется ещё подождать до конца сентября или октября", - говорится в материале.
Как заявили в офисе премьера, спешки в этом вопросе нет, передаёт RTL. При этом источник, близкий к Макрону, сообщил, что "не стоит ожидать больших изменений".
Вероятно, что свои посты сохранят глава МИД Жан-Ноэль Барро, глава МВД Брюно Ретайо, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр культуры Рашида Дати, сообщает радиостанция.
Вместе с этим с должности уйдут глава минфина Эрик Ломбар и министр-делегат по вопросам государственных счетов Амели де Моншален, которые участвовали в составлении спорного законопроекта о бюджете на 2026 год, сказано в материале.
Главой минобороны может быть назначена министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, сообщает RTL.
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
