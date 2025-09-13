https://ria.ru/20250913/smi-2041686070.html

RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября

RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября - РИА Новости, 13.09.2025

RTL: новое правительство Франции сформируют не раньше сентября

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует своё правительство не раньше конца сентября-начала октября, сообщила в субботу радиостанция RTL. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:26:00+03:00

2025-09-13T16:26:00+03:00

2025-09-13T16:26:00+03:00

в мире

франция

себастьян лекорню

эммануэль макрон

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/26/1530732603_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_03bb43d7a42b269879ef5b1d044fb83b.jpg

ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует своё правительство не раньше конца сентября-начала октября, сообщила в субботу радиостанция RTL. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии в бюджете на 2026 год. "После совсем недавнего назначения Себастьяна Лекорню премьер-министром уже встает вопрос о правительстве, которое будет его окружать. Придется ещё подождать до конца сентября или октября", - говорится в материале. Как заявили в офисе премьера, спешки в этом вопросе нет, передаёт RTL. При этом источник, близкий к Макрону, сообщил, что "не стоит ожидать больших изменений". Вероятно, что свои посты сохранят глава МИД Жан-Ноэль Барро, глава МВД Брюно Ретайо, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр культуры Рашида Дати, сообщает радиостанция. Вместе с этим с должности уйдут глава минфина Эрик Ломбар и министр-делегат по вопросам государственных счетов Амели де Моншален, которые участвовали в составлении спорного законопроекта о бюджете на 2026 год, сказано в материале. Главой минобороны может быть назначена министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, сообщает RTL.

https://ria.ru/20250913/frantsija-2041631262.html

https://ria.ru/20250912/polsha-2041483210.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру