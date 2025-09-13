https://ria.ru/20250913/smi-2041608818.html
В Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.Накануне вечером местные СМИ также писали о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
