В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

2025-09-13T09:13:00+03:00

2025-09-13T09:13:00+03:00

2025-09-13T10:52:00+03:00

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.Накануне вечером местные СМИ также писали о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

