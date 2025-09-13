Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 13.09.2025
09:13 13.09.2025 (обновлено: 10:52 13.09.2025)
В Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.Накануне вечером местные СМИ также писали о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Накануне вечером местные СМИ также писали о взрывах в городе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
В миреХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
