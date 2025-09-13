https://ria.ru/20250913/slyusar-2041596234.html
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области - РИА Новости, 13.09.2025
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области
БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области
Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА в трех районах Ростовской области