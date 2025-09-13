https://ria.ru/20250913/slyusar-2041596234.html

ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области

БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

