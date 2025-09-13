Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области - РИА Новости, 13.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 13.09.2025 (обновлено: 06:02 13.09.2025)
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области - РИА Новости, 13.09.2025
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области
БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.09.2025
ростовская область
безопасность
чертковский район
юрий слюсарь
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
ростовская область
чертковский район
ростовская область, безопасность, чертковский район, юрий слюсарь
Ростовская область, Безопасность, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила БПЛА в трех районах Ростовской области

Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА в трех районах Ростовской области

Соединение ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены и перехвачены в трех районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
