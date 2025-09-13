https://ria.ru/20250913/simonjan-2041582998.html

Симоньян прокомментировала рост религиозности среди молодежи

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Среди молодежи в России наблюдается рост религиозности и интереса к традиционным ценностям - это "хороший знак", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Если вы посмотрите статистику, сейчас больше молодых людей, я говорю про опросы, про соцопросы, больше молодых людей считают себя христианами, считают себя верующими людьми. И речь не только об исламских республиках, где это понятно, да, и нам это и видно, и заметно, что ислам крепок и, наверное, даже крепче среди молодежи, чем среди бабушек и дедушек, выросших в Советском Союзе, где всех воспитывали атеистами. Но среди русских православных ребят религиозность растет. Это хороший знак", - сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром. Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение. Симоньян отметила, что в 1990-е годы Россия оказалась под влиянием западных тенденций, что могло иметь негативные последствия для страны, и добавила, что защита традиционных ценностей сейчас продолжается, но с недостаточной скоростью. Она подчеркнула, что предпринимаются шаги по суверенизации медийного, образовательного и культурного пространства, включая контроль над контентом в цифровых платформах, кино и музыке, однако полного суверенитета пока не достигнуто, хотя, по её мнению, процесс идет в верном направлении. "Пока мы не достигнем полного суверенитета, пространства, в котором растут наши дети, не географического пространства, а всего, что касается, ну, как это делает Китай - гаджетов, платформ, кино, музыки и всего остального. Пока мы не сможем диктовать, что мы принимаем, а что нет, пока это все будет вот в таких дырищах, 20-30 лет назад это было вообще просто не то, что дырище, а никакой сетки не было. Теперь это сетка. Эти дырища штопаются. Слава богу, что штопаются. И если вы меня спросите, заштопаны ли они уже? Нет. Но мы на верном пути", - добавила Симоньян.

