https://ria.ru/20250913/simonjan-2041582819.html

Симоньян рассказала, когда решила опубликовать новую книгу

Симоньян рассказала, когда решила опубликовать новую книгу - РИА Новости, 13.09.2025

Симоньян рассказала, когда решила опубликовать новую книгу

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что перед решением опубликовать свою книгу "В начале... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T00:32:00+03:00

2025-09-13T00:32:00+03:00

2025-09-13T00:32:00+03:00

маргарита симоньян

тигран кеосаян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что перед решением опубликовать свою книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра" она показала произведение известным духовным лицам и решилась на выпуск только после их одобрения. Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение. "Я никогда бы не отважилась (опубликовать книгу - ред.), и поэтому я упросила известных духовных лиц, они не давали мне полномочий раскрывать их имена, в общем, я упросила ее прочитать, еще до того, как я вообще обратилась в издательство. И я сказала, что если мне будет сказано, что это не надо публиковать, что это вредно или даже бесполезно, я этого делать не буду. Я просто забуду об этом, закрою последнюю страницу и никогда не буду вспоминать. Мне было сказано совершенно иначе, и было сказано, что это может принести много пользы, поэтому я с открытым сердцем это публикую", - сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром. Симоньян отметила, что в основе сюжета лежит попытка представить, как пророчества о конце света, описанные в Откровении Иоанна, в Апокалипсисе - последней части Библии, могли бы разворачиваться в реальности. Она отметила, что мысли о сути произведения не оставляла её на протяжении многих лет и в итоге оформились в законченное произведение. "Книга об откровении Иоанна. Это специально сделано. Это же не просто какой-то приключенческий роман или мелодрама о любви. Суть в том, что я даже не попыталась. Меня это не отпускало лет 20, если не 25. Вот просто меня терзал замысел этой книги. Хотя это не близкая мне тема. Я пишу-то давно. Я пишу рассказы из южной жизни, то, что мне знакомо, то, что я люблю. И вообще я такую литературу предпочитаю. Я никогда не любила антиутопию, никогда не любила фантастику, тем более эсхатологию… Никогда не могла себе представить, что я что-то подобное стану писать, если мне не нравится это даже читать. Но оно меня ело изнутри много-много лет, и вот созревало, созревало и вызрело", - добавила Симоньян. Симоньян отметила, что её книга построена на идее отсутствия смерти и существования вечной жизни, а то, какой она будет для каждого человека, зависит от его поступков, выбора и веры; по её словам, вместе с мужем, режиссёром Тиграном Кеосаяном, который сейчас находится в коме, они много обсуждали этот замысел. Симоньян добавила, что если хотя бы несколько читателей, познакомившись с романом, обратятся к Богу, то труд был сделан не зря.

https://ria.ru/20250913/simonjan-2041582006.html

https://ria.ru/20250913/ssha-2041581835.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, тигран кеосаян