Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 13.09.2025 (обновлено: 08:38 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/simonjan-2041582006.html
Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО
Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что для нее знаком победы в спецоперации на Украине... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T00:22:00+03:00
2025-09-13T08:38:00+03:00
россия
украина
киев
маргарита симоньян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_8f2984727dd309a52acab6fc18fdc4dc.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что для нее знаком победы в спецоперации на Украине станет возвращение в Россию тех регионов, которые этого хотят, прекращение притеснения русскоязычных и отсутствие угроз со стороны Киева. Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение. "Лично для меня (Знаком победы будет. — Прим. Ред.), когда те регионы, которые смотрят на Россию и хотели бы быть российскими, будут российскими. Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началось, русских, русскоязычных", — сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром. Симоньян отметила, что, на ее взгляд, победой можно будет считать тот момент, когда Украина перестанет представлять угрозу для России. Она уточнила, что речь не идет об угрозе существованию государства, а о гарантированном прекращении атак беспилотников и других средств, применяемых Киевом. "Украина и сейчас не является, слава тебе, Господи, угрозой существованию России. Но когда вот эти вот БПЛА, все остальное, все, что они там еще придумали или придумают, будут гарантированно больше нас не беспокоить. Вот тогда можно считать это победой, на мой взгляд", — добавила Симоньян.
https://ria.ru/20250913/ssha-2041581835.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_644d63195ed335c4907d31d632535e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, маргарита симоньян, общество
Россия, Украина, Киев, Маргарита Симоньян, Общество
Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО

Симоньян: знаком победы в СВО будет прекращение притеснения русскоязычных

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / RT
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что для нее знаком победы в спецоперации на Украине станет возвращение в Россию тех регионов, которые этого хотят, прекращение притеснения русскоязычных и отсутствие угроз со стороны Киева.
Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.
«
"Лично для меня (Знаком победы будет. — Прим. Ред.), когда те регионы, которые смотрят на Россию и хотели бы быть российскими, будут российскими. Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началось, русских, русскоязычных", — сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром.
Симоньян отметила, что, на ее взгляд, победой можно будет считать тот момент, когда Украина перестанет представлять угрозу для России. Она уточнила, что речь не идет об угрозе существованию государства, а о гарантированном прекращении атак беспилотников и других средств, применяемых Киевом.
"Украина и сейчас не является, слава тебе, Господи, угрозой существованию России. Но когда вот эти вот БПЛА, все остальное, все, что они там еще придумали или придумают, будут гарантированно больше нас не беспокоить. Вот тогда можно считать это победой, на мой взгляд", — добавила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
США управляет "глубинным государством", заявила Симоньян
Вчера, 00:19
 
РоссияУкраинаКиевМаргарита СимоньянОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала