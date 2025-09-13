https://ria.ru/20250913/simonjan-2041582006.html

Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО

Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО - РИА Новости, 13.09.2025

Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что для нее знаком победы в спецоперации на Украине... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T00:22:00+03:00

2025-09-13T00:22:00+03:00

2025-09-13T08:38:00+03:00

россия

украина

киев

маргарита симоньян

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_8f2984727dd309a52acab6fc18fdc4dc.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что для нее знаком победы в спецоперации на Украине станет возвращение в Россию тех регионов, которые этого хотят, прекращение притеснения русскоязычных и отсутствие угроз со стороны Киева. Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение. "Лично для меня (Знаком победы будет. — Прим. Ред.), когда те регионы, которые смотрят на Россию и хотели бы быть российскими, будут российскими. Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началось, русских, русскоязычных", — сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром. Симоньян отметила, что, на ее взгляд, победой можно будет считать тот момент, когда Украина перестанет представлять угрозу для России. Она уточнила, что речь не идет об угрозе существованию государства, а о гарантированном прекращении атак беспилотников и других средств, применяемых Киевом. "Украина и сейчас не является, слава тебе, Господи, угрозой существованию России. Но когда вот эти вот БПЛА, все остальное, все, что они там еще придумали или придумают, будут гарантированно больше нас не беспокоить. Вот тогда можно считать это победой, на мой взгляд", — добавила Симоньян.

https://ria.ru/20250913/ssha-2041581835.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, маргарита симоньян, общество