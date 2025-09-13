https://ria.ru/20250913/serbiya-2041720830.html

Профсоюзы и студенты перекрыли площадь в центре Белграда

Профсоюзы и студенты перекрыли площадь в центре Белграда

БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Представители профсоюзов, студенты и сторонники оппозиции на протесте "Госсобственность - это ценность, а не товар" против планируемой по их мнению приватизации госпредприятий Сербии, перекрыли площадь в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Выйти в субботу на протест из-за приватизации госпредприятий на площади Славия в центре Белграда в 17.00 (18.00 мск) призвала Ассоциация рабочих коллективов, профсоюзов и профобъединений "Общественный фронт". Организаторы в соцсетях обвиняют власти страны в намерении распродать госпредприятия "Электрохозяйство Сербии" (EPS), "Железные дороги Сербии", "Почта Сербии", госпредприятия лесного и водного хозяйства. К профсоюзам присоединились студенты. Около 17.30 (18.30 мск) демонстранты с национальными флагами и флагами факультетов, транспарантами и свистками вышли на проезжую часть и перекрыли круговое движение на площади Славия в центре сербской столицы. Началось шествие к месту намеченного позднее митинга у здания правительства на улице Неманьина. При этом около 18.00 в более 130 населенных пунктах Сербии назначены мирные собрания граждан против выступлений студентов и оппозиции и в поддержку властей. Сербский президент Александр Вучич в ночь на субботу заявил в телеэфире, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

