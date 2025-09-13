https://ria.ru/20250913/serbija-2041751115.html

В Сербии прошли масштабные акции в поддержку властей

БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в субботу в Сербии свыше 144 тысяч человек, они мирно прошли в 125 местах, сообщил помощник директора полиции Сербии Владан Радосавлевич. По данным МВД наиболее массовое собрание граждан состоялось в районе Баница на окраине Белграда, куда пришли около 20 тысяч человек и президент Сербии Александр Вучич. Там он заявил, что "цветная" революция в Сербии провалились, а потому необходимо примирение между гражданами. "На 125 согласованных собраниях под названием "Граждане против блокирования" (учреждений и инфраструктуры – ред.), которые организовал "Центр общественной стабильности", было более 144 тысяч граждан. Там не отмечено нарушений общественного порядка, не было пострадавших граждан и полицейских", - заявил Радосавлевич на брифинге в МВД. Одновременно с собраниями сторонников властей в Белграде, Нови-Саде, Кралево, Зренянине и других городах состоялись акции протеста студентов и сторонников оппозиции. Протест с перекрытием площади Славия в центре Белграда и шествием к правительству провели в Белграде студенты и представители профсоюзов под девизом "Госсобственность - это ценность, а не товар" против планируемой, по их мнению, приватизации госпредприятий Сербии. "Состоялись и несогласованные акции в 27 местах, в семи из них было перекрыто движение транспорта, присутствовали около 5 тысяч граждан. В нескольких местах своевременно поставленные кордоны не допустили контакт двух групп граждан, чтобы не произошло нарушения мира и общественного порядка", - уточнил помощник директора полиции Сербии. По данным МВД Сербии, 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Инциденты с участием полиции, сторонников и противников Вучича произошли в тот день в городах Косьерич, Шабац, Чачак и Ниш. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников. Сербский президент Александр Вучич в ночь на субботу заявил в телеэфире, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

