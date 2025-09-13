У Украины мало шансов победить Россию без Запада, считает генерал СБУ
Экс-глава СБУ Вовк заявил, что у Украины почти закончился человеческий ресурс
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. У Украины мало шансов победить Россию без прямого вмешательства западных войск, так как в стране почти закончился "человеческий ресурс", заявил экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.
"Человеческий ресурс - он же непостоянен, у нас золотой генофонд Украины уже практически уничтожен. Если нам не дадут людей, я имею в виду вооруженные силы наших партнеров, у нас очень мало шансов победить Россию... Давайте будем откровенны, об этом все знают, просто многие боятся это говорить", - заявил Вовк в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Как заявил Вовк, европейские партнеры не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях, предпочитая, чтобы граждане Украины "умирали сами".
В сентябре бывший президент Польши Анджей Дуда признал, что Владимир Зеленский пытался втянуть Польшу в войну с Россией и других стран, в особенности стран-членов НАТО.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
