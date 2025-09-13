https://ria.ru/20250913/saratov-2041633349.html

Временные ограничения сняли в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T11:35:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - говорится в сообщении.

