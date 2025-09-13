Рейтинг@Mail.ru
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 13.09.2025 (обновлено: 05:28 13.09.2025)
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР - РИА Новости, 13.09.2025
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР
Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Более 350 гектаров земли было очищено от взрывоопасных предметов военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск "Запад" в ходе гуманитарной разведки на территории Луганской Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По информации МО РФ, помимо ручного разминирования, для этих целей применяется робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который позволяет обезвреживать взрывные устройства без риска для личного состава.
безопасность, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР

Саперы разминировали более 350 гектаров в ЛНР

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Более 350 гектаров земли было очищено от взрывоопасных предметов военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск "Запад" в ходе гуманитарной разведки на территории Луганской Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По информации МО РФ, помимо ручного разминирования, для этих целей применяется робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который позволяет обезвреживать взрывные устройства без риска для личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
