Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР - РИА Новости, 13.09.2025
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР
Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Более 350 гектаров земли было очищено от взрывоопасных предметов военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск "Запад" в ходе гуманитарной разведки на территории Луганской Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По информации МО РФ, помимо ручного разминирования, для этих целей применяется робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который позволяет обезвреживать взрывные устройства без риска для личного состава.
луганская народная республика
россия
Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР
Саперы разминировали более 350 гектаров в ЛНР