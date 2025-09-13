https://ria.ru/20250913/sapery-2041594949.html

Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР

Саперы "Запада" разминировали более 350 гектаров в ЛНР

Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 350 гектаров земли было разминировано саперами группировки войск "Запад" в ЛНР в зоне проведения спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Более 350 гектаров земли было очищено от взрывоопасных предметов военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск "Запад" в ходе гуманитарной разведки на территории Луганской Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По информации МО РФ, помимо ручного разминирования, для этих целей применяется робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который позволяет обезвреживать взрывные устройства без риска для личного состава.

луганская народная республика

россия

2025

