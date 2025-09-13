https://ria.ru/20250913/samara-2041650028.html
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт САМАРА (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал Кореняко в Telegram-канале.
