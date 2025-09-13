"Доберутся всего за пять минут". Рютте сделал дерзкое заявление о России
Генсек НАТО Рютте пригрозил Европе российскими ракетами
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, утверждает генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
«
"Знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах "восточного фланга", потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса", — заявил он на конференции по началу операции НАТО "Восточный страж".
По его мнению, страны — участницы альянса должны воспринимать эту ситуацию так, будто все они территориально расположены на восточном фланге НАТО.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.