Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки - РИА Новости, 13.09.2025
03:18 13.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки
Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки - РИА Новости, 13.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки
экономика
центральный банк рф (цб рф)
рубль
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Сдержанное снижение ключевой ставки не окажет на курс рубля значимого влияния, поскольку оно уже учтено в цене, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Он напомнил, что в пятницу Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 1 процентный пункт до 17% годовых. Рынок ждал большей решимости со стороны регулятора."Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился", — пояснил Гиря.Это решение нейтрально для рубля, поскольку сдерживает его резкое падение, но не дает оснований для укрепления. Рынок уже заложил снижение ставки в котировки, поэтому базовый прогноз до конца месяца остается в силе: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, заключил Гиря.
экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки

Финансист Гиря: снижение ставки ЦБ не окажет сильного влияния на курс рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Сдержанное снижение ключевой ставки не окажет на курс рубля значимого влияния, поскольку оно уже учтено в цене, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Он напомнил, что в пятницу Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 1 процентный пункт до 17% годовых. Рынок ждал большей решимости со стороны регулятора.
"Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился", — пояснил Гиря.
Это решение нейтрально для рубля, поскольку сдерживает его резкое падение, но не дает оснований для укрепления. Рынок уже заложил снижение ставки в котировки, поэтому базовый прогноз до конца месяца остается в силе: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, заключил Гиря.
Финансист назвал причину резкого падения рубля
11 сентября, 02:15
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
