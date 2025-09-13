https://ria.ru/20250913/rubl-2041584181.html

Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки

Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки - РИА Новости, 13.09.2025

Эксперт объяснил, что будет с рублем после снижения ставки

Сдержанное снижение ключевой ставки не окажет на курс рубля значимого влияния, поскольку оно уже учтено в цене, рассказал агентству "Прайм" владелец и... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T03:18:00+03:00

2025-09-13T03:18:00+03:00

2025-09-13T03:18:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

рубль

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Сдержанное снижение ключевой ставки не окажет на курс рубля значимого влияния, поскольку оно уже учтено в цене, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Он напомнил, что в пятницу Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 1 процентный пункт до 17% годовых. Рынок ждал большей решимости со стороны регулятора."Вместо ожидаемого снижения на 200 базисных пунктов ЦБ ограничился 100 б.п., подчеркнув, что инфляционные ожидания остаются высокими, поэтому жесткость ДКП сохранится до выхода инфляции на целевые уровни в 2026 году. Нужно время, чтобы увидеть, что дезинфляционный тренд укрепился", — пояснил Гиря.Это решение нейтрально для рубля, поскольку сдерживает его резкое падение, но не дает оснований для укрепления. Рынок уже заложил снижение ставки в котировки, поэтому базовый прогноз до конца месяца остается в силе: доллар — 82–86 рублей, евро — 94–98 рублей, юань — 11,50–12,10 рублей, заключил Гиря.

https://ria.ru/20250911/rubl-2041079087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, ситуация с курсами валют и ценами на нефть