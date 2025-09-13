Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса - РИА Новости, 13.09.2025
03:07 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/rozysk-2041589526.html
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса - РИА Новости, 13.09.2025
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, следует из материалов украинских органов власти, с которыми... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T03:07:00+03:00
2025-09-13T03:07:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей клишас
дунья миятович
мария захарова
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно карточке в базе данных, Клишас разыскивается с марта 2022 года. Ему вменяется предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы пособничество и ведение агрессивной войны. Клишас также внесен с февраля 2022 года в базу скандально известного сайта "Миротворец". СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска, помимо граждан Украины, есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей клишас, дунья миятович, мария захарова, служба безопасности украины, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Клишас, Дунья Миятович, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса

СБУ объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
Перейти в медиабанк
Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно карточке в базе данных, Клишас разыскивается с марта 2022 года. Ему вменяется предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы пособничество и ведение агрессивной войны.
Клишас также внесен с февраля 2022 года в базу скандально известного сайта "Миротворец".
СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска, помимо граждан Украины, есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей КлишасДунья МиятовичМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныОБСЕ
 
 
