СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно карточке в базе данных, Клишас разыскивается с марта 2022 года. Ему вменяется предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы пособничество и ведение агрессивной войны. Клишас также внесен с февраля 2022 года в базу скандально известного сайта "Миротворец". СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска, помимо граждан Украины, есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

