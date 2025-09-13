https://ria.ru/20250913/rovno-2041683560.html

В украинском Ровно прогремел взрыв

В украинском Ровно прогремел взрыв - РИА Новости, 13.09.2025

В украинском Ровно прогремел взрыв

Взрыв раздались в субботу в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:07:00+03:00

2025-09-13T16:07:00+03:00

2025-09-13T16:07:00+03:00

в мире

ровно

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрыв раздались в субботу в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ровно слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Ровненской области звучит более получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250913/kiev-2041653959.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ровно

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ровно, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины