В украинском Ровно прогремел взрыв
В украинском Ровно прогремел взрыв - РИА Новости, 13.09.2025
В украинском Ровно прогремел взрыв
Взрыв раздались в субботу в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрыв раздались в субботу в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ровно слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Ровненской области звучит более получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
