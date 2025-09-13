https://ria.ru/20250913/rossiya-2041749914.html

Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка призвал привлекать к ответственности западные СМИ. В своем сообщении в соцсети X Дмитриев упомянул, что в соцсети Truth Social у президента США Дональда Трампа было выложено в субботу видео с девушкой, которая призвала вернуть законы о ответственности СМИ в стране. В видео девушка также предложила переименовать закон в честь Чарли Кирка, подчеркнув, что сейчас США находятся на опасной тропе из-за СМИ и блогеров, "распространяющих ложь". "Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться", - говорится в сообщении в соцсети X Дмитриева. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

