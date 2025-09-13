Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041749914.html
Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ
Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ - РИА Новости, 13.09.2025
Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне убийства американского РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T22:27:00+03:00
2025-09-13T22:27:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
чарли кирк
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка призвал привлекать к ответственности западные СМИ. В своем сообщении в соцсети X Дмитриев упомянул, что в соцсети Truth Social у президента США Дональда Трампа было выложено в субботу видео с девушкой, которая призвала вернуть законы о ответственности СМИ в стране. В видео девушка также предложила переименовать закон в честь Чарли Кирка, подчеркнув, что сейчас США находятся на опасной тропе из-за СМИ и блогеров, "распространяющих ложь". "Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться", - говорится в сообщении в соцсети X Дмитриева. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250913/sun-2041610141.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, чарли кирк, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Россия, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Глава РФПИ призвал привлекать к ответственности западные СМИ

Дмитриев призвал привлекать к ответственности западные медиа после смерти Кирка

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка призвал привлекать к ответственности западные СМИ.
В своем сообщении в соцсети X Дмитриев упомянул, что в соцсети Truth Social у президента США Дональда Трампа было выложено в субботу видео с девушкой, которая призвала вернуть законы о ответственности СМИ в стране. В видео девушка также предложила переименовать закон в честь Чарли Кирка, подчеркнув, что сейчас США находятся на опасной тропе из-за СМИ и блогеров, "распространяющих ложь".
"Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться", - говорится в сообщении в соцсети X Дмитриева.
Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ раскрыли новые детали по делу об убийстве Кирка
Вчера, 09:21
 
В миреСШАУкраинаРоссияЧарли КиркДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала