Рейтинг@Mail.ru
Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041741676.html
Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях
Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях - РИА Новости, 13.09.2025
Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области из Курска выехали медики,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T21:05:00+03:00
2025-09-13T21:05:00+03:00
происшествия
орловская область
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области из Курска выехали медики, пострадавших среди пассажиров нет, но может понадобиться помощь. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клыков сообщал, что взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, а один получил ранения. "На место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250913/chp-2041726427.html
орловская область
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, курск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Орловская область, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях

Хинштейн: курские медики направились в Орловскую область после ЧП на ж/д путях

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области из Курска выехали медики, пострадавших среди пассажиров нет, но может понадобиться помощь.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клыков сообщал, что взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, а один получил ранения.
"На место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом
Вчера, 19:47
 
ПроисшествияОрловская областьКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала