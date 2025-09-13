https://ria.ru/20250913/rossiya-2041741676.html

Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях

происшествия

орловская область

курск

курская область

александр хинштейн

КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области из Курска выехали медики, пострадавших среди пассажиров нет, но может понадобиться помощь. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клыков сообщал, что взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, а один получил ранения. "На место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

орловская область

курск

курская область

2025

