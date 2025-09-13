https://ria.ru/20250913/rossiya-2041734395.html
Пожар на нефтяном предприятии в Башкирии быстро потушили, заявил Хабиров
2025-09-13T20:33:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтяном предприятии после попытки атаки БПЛА в Башкирии, быстро потушили, сообщил глава региона Радий Хабиров. Ранее Хабиров сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. "Оба сбитых беспилотника упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили", - сообщил он в Telegram-канале. Хабиров поблагодарил сотрудников министерства обороны и охраны "Башнефти". "Для выполнения задачи сегодня они выпустили из автомата более тысячи патронов, еще две сотни – из крупнокалиберного пулемета", - добавил глава региона.
