20:33 13.09.2025
Пожар на нефтяном предприятии в Башкирии быстро потушили, заявил Хабиров
Пожар на нефтяном предприятии в Башкирии быстро потушили, заявил Хабиров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтяном предприятии после попытки атаки БПЛА в Башкирии, быстро потушили, сообщил глава региона Радий Хабиров. Ранее Хабиров сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. "Оба сбитых беспилотника упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили", - сообщил он в Telegram-канале. Хабиров поблагодарил сотрудников министерства обороны и охраны "Башнефти". "Для выполнения задачи сегодня они выпустили из автомата более тысячи патронов, еще две сотни – из крупнокалиберного пулемета", - добавил глава региона.
© Фото : Радий Хабиров/TelegramАтака БПЛА на нефтяное предприятие в Башкирии
Атака БПЛА на нефтяное предприятие в Башкирии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Атака БПЛА на нефтяное предприятие в Башкирии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтяном предприятии после попытки атаки БПЛА в Башкирии, быстро потушили, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Ранее Хабиров сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет.
"Оба сбитых беспилотника упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили", - сообщил он в Telegram-канале.
Хабиров поблагодарил сотрудников министерства обороны и охраны "Башнефти".
"Для выполнения задачи сегодня они выпустили из автомата более тысячи патронов, еще две сотни – из крупнокалиберного пулемета", - добавил глава региона.
