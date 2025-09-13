https://ria.ru/20250913/rossiya-2041712609.html

Запад не заинтересован в разрешении украинского конфликта, заявили в ГД

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Мир станет свидетелем еще не одного витка развития украинского конфликта, западные спонсоры Киева не заинтересованы в его разрешении, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). "Я думаю, что нам предстоит стать свидетелями ещё не одного витка развития украинского конфликта. Как мы понимаем, западные спонсоры Киева совершенно не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был закончен или как-то разрешён. Им гораздо интереснее обещать то, что они никогда не собираются выполнять", - сказала Чемерис. Она отметила, что эти обещания даются сознательно, с полным пониманием, что ими подрывается сама система переговорного процесса, которую российская сторона пытается наладить. Политик подчеркнула, что последние события, включая встречи президента России Владимира Путина в Китае, показали, что российская сторона испытывает исключительно миролюбивые настроения в этом вопросе. "Для нас глубоко не интересны амбиции Владимира Зеленского. Нам важно благополучие людей, которые живут на территории Украины, — ведь это братский для нас народ. У нас очень много общего: общая история, общие традиции, общая культура. Этих людей нельзя предавать и бросать", - добавила Чемерис. По ее мнению, Зеленский меняет своё мнение, часто отрицает свои же слова, сказанные ранее, поэтому и относится к нему можно как к актёру, который уже слишком заигрался со своей ролью. "Думаю, это понимает и его ближайшее окружение, как понимаем и мы все, видя глубокое разочарование внутри украинского общества", - подытожила депутат. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

