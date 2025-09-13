Рейтинг@Mail.ru
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
17:46 13.09.2025 (обновлено: 18:52 13.09.2025)
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На выборах в единый день голосования не выявили грубых нарушений, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод. "Голосование организовано серьезно, грубых нарушений нет. Эти выборы обеспечены беспрецедентным уровнем общественного контроля. На избирательных участках в 81 регионе порядка 165 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, общественников", — сказал собеседник агентства. Все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем, отметил Брод."Общественные наблюдатели прошли серьезную подготовку, более тысячи учебно-методических семинаров &lt;...&gt; проведены в регионах. У наблюдателей на руках "золотой стандарт" наблюдения, по которому они дают оценку избирательному процессу на участке и при голосовании на дому", — рассказал он.Все данные передаются в общественные штабы по наблюдению и на карту сообщений Ассоциации НОМ. "Были сообщения о том, что есть проблемы по линии видеофиксации, либо места для общественного наблюдения не охватывают обзор, либо плохо опечатаны ящики для голосования. Все эти проблемы оперативно доводились до представителей избиркомов и так же оперативно разрешались. Также можно отметить и атаки на дистанционное электронное голосование, но сорвать этот процесс не удалось. Продолжаем наблюдение", — резюмировал Брод.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем, отметил Брод.
"Общественные наблюдатели прошли серьезную подготовку, более тысячи учебно-методических семинаров <...> проведены в регионах. У наблюдателей на руках "золотой стандарт" наблюдения, по которому они дают оценку избирательному процессу на участке и при голосовании на дому", — рассказал он.
Все данные передаются в общественные штабы по наблюдению и на карту сообщений Ассоциации НОМ.
"Были сообщения о том, что есть проблемы по линии видеофиксации, либо места для общественного наблюдения не охватывают обзор, либо плохо опечатаны ящики для голосования. Все эти проблемы оперативно доводились до представителей избиркомов и так же оперативно разрешались. Также можно отметить и атаки на дистанционное электронное голосование, но сорвать этот процесс не удалось. Продолжаем наблюдение", — резюмировал Брод.
Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
