https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html

В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025

В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 13.09.2025

В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025

На выборах в единый день голосования не выявили грубых нарушений, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T17:46:00+03:00

2025-09-13T17:46:00+03:00

2025-09-13T18:52:00+03:00

россия

александр брод

единый день голосования — 2025

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041456552_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_d55302c907ef9d518a4345a2813e09ae.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На выборах в единый день голосования не выявили грубых нарушений, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод. "Голосование организовано серьезно, грубых нарушений нет. Эти выборы обеспечены беспрецедентным уровнем общественного контроля. На избирательных участках в 81 регионе порядка 165 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, общественников", — сказал собеседник агентства. Все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем, отметил Брод."Общественные наблюдатели прошли серьезную подготовку, более тысячи учебно-методических семинаров <...> проведены в регионах. У наблюдателей на руках "золотой стандарт" наблюдения, по которому они дают оценку избирательному процессу на участке и при голосовании на дому", — рассказал он.Все данные передаются в общественные штабы по наблюдению и на карту сообщений Ассоциации НОМ. "Были сообщения о том, что есть проблемы по линии видеофиксации, либо места для общественного наблюдения не охватывают обзор, либо плохо опечатаны ящики для голосования. Все эти проблемы оперативно доводились до представителей избиркомов и так же оперативно разрешались. Также можно отметить и атаки на дистанционное электронное голосование, но сорвать этот процесс не удалось. Продолжаем наблюдение", — резюмировал Брод.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041639829.html

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр брод, единый день голосования — 2025, политика