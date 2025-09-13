https://ria.ru/20250913/rossiya-2041696276.html
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят - РИА Новости, 13.09.2025
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят
Полиция проверяет информацию об избиении представителей избирательного объединения в городе Новочеркасске Ростовской области на одном из избирательных участков, РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:38:00+03:00
2025-09-13T17:38:00+03:00
2025-09-13T17:38:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении представителей избирательного объединения в городе Новочеркасске Ростовской области на одном из избирательных участков, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. "В Новочеркасске полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений представителям избирательного объединения", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, в субботу в отдел полиции поступило сообщение о том, что представителям избирательного объединения были нанесены телесные повреждения на избирательном участке №1373 в городе Новочеркасске. Что стало причиной инцидента, и сколько человек в нем участвовало в полиции не уточняли, однако сообщили, что в результате избиения есть пострадавшие. "Впоследствии представители обратилась за медицинской помощью", - отметили в ведомстве. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
