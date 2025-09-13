Рейтинг@Mail.ru
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят - РИА Новости, 13.09.2025
17:38 13.09.2025
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят - РИА Новости, 13.09.2025
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят
Полиция проверяет информацию об избиении представителей избирательного объединения в городе Новочеркасске Ростовской области на одном из избирательных участков, РИА Новости, 13.09.2025
происшествия
новочеркасск
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении представителей избирательного объединения в городе Новочеркасске Ростовской области на одном из избирательных участков, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. "В Новочеркасске полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений представителям избирательного объединения", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, в субботу в отдел полиции поступило сообщение о том, что представителям избирательного объединения были нанесены телесные повреждения на избирательном участке №1373 в городе Новочеркасске. Что стало причиной инцидента, и сколько человек в нем участвовало в полиции не уточняли, однако сообщили, что в результате избиения есть пострадавшие. "Впоследствии представители обратилась за медицинской помощью", - отметили в ведомстве. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
новочеркасск
ростовская область
1920
1920
true
происшествия, новочеркасск, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новочеркасск, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят

Полиция проверяет информацию об на участке для выборов в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении представителей избирательного объединения в городе Новочеркасске Ростовской области на одном из избирательных участков, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Новочеркасске полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений представителям избирательного объединения", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в субботу в отдел полиции поступило сообщение о том, что представителям избирательного объединения были нанесены телесные повреждения на избирательном участке №1373 в городе Новочеркасске. Что стало причиной инцидента, и сколько человек в нем участвовало в полиции не уточняли, однако сообщили, что в результате избиения есть пострадавшие.
"Впоследствии представители обратилась за медицинской помощью", - отметили в ведомстве.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
ПроисшествияНовочеркасскРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
