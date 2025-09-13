https://ria.ru/20250913/rossiya-2041691623.html
В Башкирии сбили еще один беспилотник
После попытки атаки БПЛА на предприятие в Башкирии был сбит еще один дрон, последствия его падения уточняются, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. После попытки атаки БПЛА на предприятие в Башкирии был сбит еще один дрон, последствия его падения уточняются, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Глава Башкирии сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. Кроме того, возник пожар, который ликвидируют. "После этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется", - написал он в Telegram-канале.
