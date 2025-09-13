Рейтинг@Mail.ru
17:03 13.09.2025
Мантуров рассказал о новом Национальном космическом центре
Создание Национального космического центра (НКЦ) будет способствовать достижению целей нацпроекта по космосу, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Создание Национального космического центра (НКЦ) будет способствовать достижению целей нацпроекта по космосу, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее в субботу президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый НКЦ в Москве. "Создание Национального космического цента будет способствовать достижению показателей профильного национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - сказал Мантуров. Он отметил, что прежде всего это касается решения кадровых задач, увеличения производительности труда и повышения цифровой зрелости предприятий космической отрасли за счет масштабирования лучших практик.
россия, москва, денис мантуров, владимир путин, сергей собянин, роскосмос, общество
Россия, Москва, Денис Мантуров, Владимир Путин, Сергей Собянин, Роскосмос, Общество
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин, Дмитрий Баканов и Денис Мантуров (слева направо)
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин, Дмитрий Баканов и Денис Мантуров (слева направо)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Создание Национального космического центра (НКЦ) будет способствовать достижению целей нацпроекта по космосу, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый НКЦ в Москве.
"Создание Национального космического цента будет способствовать достижению показателей профильного национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - сказал Мантуров.
Он отметил, что прежде всего это касается решения кадровых задач, увеличения производительности труда и повышения цифровой зрелости предприятий космической отрасли за счет масштабирования лучших практик.
Путин отметил важность открытие нового космического центра в Москве
Путин отметил важность открытие нового космического центра в Москве
Вчера, 15:45
 
Россия Москва Денис Мантуров Владимир Путин Сергей Собянин Роскосмос Общество
 
 
