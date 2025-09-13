https://ria.ru/20250913/rossiya-2041690673.html
Мантуров рассказал о новом Национальном космическом центре
Мантуров рассказал о новом Национальном космическом центре - РИА Новости, 13.09.2025
Мантуров рассказал о новом Национальном космическом центре
Создание Национального космического центра (НКЦ) будет способствовать достижению целей нацпроекта по космосу, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Создание Национального космического центра (НКЦ) будет способствовать достижению целей нацпроекта по космосу, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее в субботу президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый НКЦ в Москве. "Создание Национального космического цента будет способствовать достижению показателей профильного национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - сказал Мантуров. Он отметил, что прежде всего это касается решения кадровых задач, увеличения производительности труда и повышения цифровой зрелости предприятий космической отрасли за счет масштабирования лучших практик.
