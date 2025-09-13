https://ria.ru/20250913/rossiya-2041689641.html

Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата

Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 13.09.2025

Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата

Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице в День города, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:55:00+03:00

2025-09-13T16:55:00+03:00

2025-09-13T16:55:00+03:00

общество

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041689065_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_8038a0b1deea174a9f9e468491edd96d.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице в День города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата. Церемония прошла в День города Москвы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что от правительства столицы в церемонии возложения венка принял участие заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

https://ria.ru/20250913/moskva-2041688895.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков