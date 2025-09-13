Рейтинг@Mail.ru
16:55 13.09.2025
Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата
Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата
общество
москва
петр бирюков
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице в День города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата. Церемония прошла в День города Москвы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что от правительства столицы в церемонии возложения венка принял участие заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
общество, москва, петр бирюков
Общество, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице в День города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата. Церемония прошла в День города Москвы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что от правительства столицы в церемонии возложения венка принял участие заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
