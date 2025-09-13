Рейтинг@Mail.ru
Россия нужна США гораздо больше, чем они России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.09.2025
16:47 13.09.2025 (обновлено: 16:48 13.09.2025)
Россия нужна США гораздо больше, чем они России, заявили в Госдуме
Россия нужна США гораздо больше, чем они России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.09.2025
Россия нужна США гораздо больше, чем они России, заявили в Госдуме
Россия нужна Соединенным Штатам Америки гораздо больше, чем они нам, и США разговаривают с РФ с позиции уважения, учась выбирать выражения, заявила РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:47:00+03:00
2025-09-13T16:48:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Россия нужна Соединенным Штатам Америки гораздо больше, чем они нам, и США разговаривают с РФ с позиции уважения, учась выбирать выражения, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). "Россия США нужна гораздо больше, чем США России. У нас, как все вы сейчас видите, есть альтернатива — Юго-Восточная Азия. А есть и примитивная трактовка, что, возможно, американский лидер Дональд Трамп толкнул страны ШОС и БРИКС в объятия России, и теперь мы все вместе. Это не так — он просто ускорил этот процесс. Рано или поздно это бы произошло", - сказала Чемерис. Она отметила, что в политике история диктата не приживалась — никогда нельзя "выкручивать руки" сильным государствам, ведь у них есть своя идентичность, самоуважение, уважение своих граждан, которые не позволят разговаривать со своей страной с позиции силы и диктата. "США и страны Евросоюза не должны диктовать нам, странам БРИКС, как нам жить и развивать свои государства. У нас свой путь, мы не просим их советов и рекомендаций, и ровно поэтому они не должны в такой, как мне кажется, хамской манере, навязывать свою точку зрения. Я считаю, что это недопустимо. И то, что сейчас и Евросоюз, и США учатся выбирать выражения, это прекрасно. Я надеюсь, что мы сможем направить их к лучшему", - добавила политик. Чемерис считает, что благодаря президенту России Владимиру Путину США разговаривают с РФ с позиции уважения, что "дорогого стоит", ведь всего год была совершенна иная риторика — уничижительная и оскорбительная. По ее словам, Путин совершил "политическое чудо", заставив людей, которые не считаются ни с кем в мире, считаться с ним и Россией. "Россия спокойно наблюдает за тем, что делают другие, и занимается своими делами: она укрепляет собственные границы, собственную государственность, защищает своих граждан, развивает свою экономику. Если это происходит при поддержке стран БРИКС и ШОС — это прекрасно. Если вдруг случится чудо и к нам вновь придут с новыми экономическими предложениями страны Евросоюза и США — то, вы же знаете, Россия всегда открыта. Мы никогда не закрываем, в отличие от них, двери. Мы никогда не опускаем тот "железный занавес", о котором говорят они. Заметьте: российская сторона никогда не выступает инициатором негатива и не захлопывает двери. Мы так себя не ведём — мы ведём себя как цивилизованная политическая культура", - подчеркнула она, уточнив, что у России "взрослая политика", которая отличает от инфантильности политического поведения, которое, например, можно наблюдать на Украине. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Россия нужна США гораздо больше, чем они России, заявили в Госдуме

Депутат Чемерис: Россия нужна США гораздо больше, чем они России

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Россия нужна Соединенным Штатам Америки гораздо больше, чем они нам, и США разговаривают с РФ с позиции уважения, учась выбирать выражения, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
"Россия США нужна гораздо больше, чем США России. У нас, как все вы сейчас видите, есть альтернатива — Юго-Восточная Азия. А есть и примитивная трактовка, что, возможно, американский лидер Дональд Трамп толкнул страны ШОС и БРИКС в объятия России, и теперь мы все вместе. Это не так — он просто ускорил этот процесс. Рано или поздно это бы произошло", - сказала Чемерис.
Она отметила, что в политике история диктата не приживалась — никогда нельзя "выкручивать руки" сильным государствам, ведь у них есть своя идентичность, самоуважение, уважение своих граждан, которые не позволят разговаривать со своей страной с позиции силы и диктата.
"США и страны Евросоюза не должны диктовать нам, странам БРИКС, как нам жить и развивать свои государства. У нас свой путь, мы не просим их советов и рекомендаций, и ровно поэтому они не должны в такой, как мне кажется, хамской манере, навязывать свою точку зрения. Я считаю, что это недопустимо. И то, что сейчас и Евросоюз, и США учатся выбирать выражения, это прекрасно. Я надеюсь, что мы сможем направить их к лучшему", - добавила политик.
Чемерис считает, что благодаря президенту России Владимиру Путину США разговаривают с РФ с позиции уважения, что "дорогого стоит", ведь всего год была совершенна иная риторика — уничижительная и оскорбительная. По ее словам, Путин совершил "политическое чудо", заставив людей, которые не считаются ни с кем в мире, считаться с ним и Россией.
"Россия спокойно наблюдает за тем, что делают другие, и занимается своими делами: она укрепляет собственные границы, собственную государственность, защищает своих граждан, развивает свою экономику. Если это происходит при поддержке стран БРИКС и ШОС — это прекрасно. Если вдруг случится чудо и к нам вновь придут с новыми экономическими предложениями страны Евросоюза и США — то, вы же знаете, Россия всегда открыта. Мы никогда не закрываем, в отличие от них, двери. Мы никогда не опускаем тот "железный занавес", о котором говорят они. Заметьте: российская сторона никогда не выступает инициатором негатива и не захлопывает двери. Мы так себя не ведём — мы ведём себя как цивилизованная политическая культура", - подчеркнула она, уточнив, что у России "взрослая политика", которая отличает от инфантильности политического поведения, которое, например, можно наблюдать на Украине.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
