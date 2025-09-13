Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре - РИА Новости, 13.09.2025
16:11 13.09.2025
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре - РИА Новости, 13.09.2025
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре
Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин приехал в новый Национальный космический центр в Москве. Глава государства осмотрел модель Лунохода-2, который был запущен на Луну в 1973 году и отправил на Землю более 80 тысяч снимков, модель первого аппарата, который совершил посадку на Венере "Венера-7", а также спускаемый аппарат "Союз МС-25", запущенный в 2024 году, на нем совершила свой полет в космос первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская. Кроме того, глава государства осмотрел "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как отметили в "Роскосмосе", сможет выполнять дублирующие функции Центра управления полетов в Королеве. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. По завершении официальных мероприятий сотрудники "Роскосмоса", которые собрались в НКЦ, проводили Путина аплодисментами, а президент помахал им рукой.
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре

Путин осмотрел космические аппараты в новом НЦК в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин приехал в новый Национальный космический центр в Москве.
Глава государства осмотрел модель Лунохода-2, который был запущен на Луну в 1973 году и отправил на Землю более 80 тысяч снимков, модель первого аппарата, который совершил посадку на Венере "Венера-7", а также спускаемый аппарат "Союз МС-25", запущенный в 2024 году, на нем совершила свой полет в космос первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская.
Кроме того, глава государства осмотрел "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как отметили в "Роскосмосе", сможет выполнять дублирующие функции Центра управления полетов в Королеве.
Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
По завершении официальных мероприятий сотрудники "Роскосмоса", которые собрались в НКЦ, проводили Путина аплодисментами, а президент помахал им рукой.
