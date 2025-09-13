https://ria.ru/20250913/rossiya-2041684186.html
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре - РИА Новости, 13.09.2025
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре
Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:11:00+03:00
2025-09-13T16:11:00+03:00
2025-09-13T16:11:00+03:00
москва
луна
земля
владимир путин
сергей собянин
денис мантуров
роскосмос
центр управления полетами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_82931703ecd9434c5e135b5417c92bef.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин приехал в новый Национальный космический центр в Москве. Глава государства осмотрел модель Лунохода-2, который был запущен на Луну в 1973 году и отправил на Землю более 80 тысяч снимков, модель первого аппарата, который совершил посадку на Венере "Венера-7", а также спускаемый аппарат "Союз МС-25", запущенный в 2024 году, на нем совершила свой полет в космос первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская. Кроме того, глава государства осмотрел "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как отметили в "Роскосмосе", сможет выполнять дублирующие функции Центра управления полетов в Королеве. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. По завершении официальных мероприятий сотрудники "Роскосмоса", которые собрались в НКЦ, проводили Путина аплодисментами, а президент помахал им рукой.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041681316.html
москва
луна
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5cf95151dcaf8da3d5abbc7bd5e2ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, луна, земля, владимир путин, сергей собянин, денис мантуров, роскосмос, центр управления полетами, происшествия
Москва, Луна, Земля, Владимир Путин, Сергей Собянин, Денис Мантуров, Роскосмос, Центр управления полетами, Происшествия
Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре
Путин осмотрел космические аппараты в новом НЦК в Москве