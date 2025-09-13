https://ria.ru/20250913/rossiya-2041684186.html

Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре

Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре - РИА Новости, 13.09.2025

Путин осмотрел космические аппараты в новом Национальном космическом центре

Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:11:00+03:00

2025-09-13T16:11:00+03:00

2025-09-13T16:11:00+03:00

москва

луна

земля

владимир путин

сергей собянин

денис мантуров

роскосмос

центр управления полетами

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676577_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_82931703ecd9434c5e135b5417c92bef.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин приехал в новый Национальный космический центр в Москве. Глава государства осмотрел модель Лунохода-2, который был запущен на Луну в 1973 году и отправил на Землю более 80 тысяч снимков, модель первого аппарата, который совершил посадку на Венере "Венера-7", а также спускаемый аппарат "Союз МС-25", запущенный в 2024 году, на нем совершила свой полет в космос первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская. Кроме того, глава государства осмотрел "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как отметили в "Роскосмосе", сможет выполнять дублирующие функции Центра управления полетов в Королеве. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. По завершении официальных мероприятий сотрудники "Роскосмоса", которые собрались в НКЦ, проводили Путина аплодисментами, а президент помахал им рукой.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041681316.html

москва

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, луна, земля, владимир путин, сергей собянин, денис мантуров, роскосмос, центр управления полетами, происшествия