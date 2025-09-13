https://ria.ru/20250913/rossiya-2041682296.html

"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России

"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России - РИА Новости, 13.09.2025

"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России

Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:00:00+03:00

2025-09-13T16:00:00+03:00

2025-09-13T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

европа

финляндия

владимир путин

еврокомиссия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:112:3079:1844_1920x0_80_0_0_d09b04f0c8023c6ffb7b7d4a9c5fa533.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в соцсети Х.Политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250913/makron-2041667824.html

https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html

россия

европа

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, финляндия, владимир путин, еврокомиссия, нато