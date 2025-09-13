https://ria.ru/20250913/rossiya-2041682296.html
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России - РИА Новости, 13.09.2025
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России
Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:00:00+03:00
2025-09-13T16:00:00+03:00
2025-09-13T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
финляндия
владимир путин
еврокомиссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:112:3079:1844_1920x0_80_0_0_d09b04f0c8023c6ffb7b7d4a9c5fa533.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в соцсети Х.Политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250913/makron-2041667824.html
https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html
россия
европа
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, финляндия, владимир путин, еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Финляндия, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России
Экс-кандидат в ЕП Мема указал на лживую риторику ЕС в адрес России