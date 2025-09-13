Рейтинг@Mail.ru
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 13.09.2025 (обновлено: 16:06 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041682296.html
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России - РИА Новости, 13.09.2025
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России
Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:00:00+03:00
2025-09-13T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
финляндия
владимир путин
еврокомиссия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:112:3079:1844_1920x0_80_0_0_d09b04f0c8023c6ffb7b7d4a9c5fa533.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в соцсети Х.Политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250913/makron-2041667824.html
https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html
россия
европа
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, финляндия, владимир путин, еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Финляндия, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО
"Путин атакует". В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за России

Экс-кандидат в ЕП Мема указал на лживую риторику ЕС в адрес России

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о якобы надвигающейся "российской угрозе" лживы и могут навредить самому Западу, отметил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Как заявляет Еврокомиссия, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин атакует Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом Европы. Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ", — написал он в соцсети Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Новое заявление Макрона о России поразило депутата Рады
Вчера, 15:01
Политик призвал европейцев "объединиться против поджигателей войны".
В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине
Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаФинляндияВладимир ПутинЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала