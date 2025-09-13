Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о реорганизации промзоны у НКЦ - РИА Новости, 13.09.2025
15:55 13.09.2025
Собянин рассказал о реорганизации промзоны у НКЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура. "Само здание "Роскосмоса", Национального космического центра - это не конец реорганизации всей этой площадки. По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени, она не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого Национального космического центра, мы приступим к реорганизации всей этой территории", - сказал Собянин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что на территории будет построено 1,5 миллиона квадратных метров современного инновационного промышленного парка. Там разместят технопарки, промышленные территории и образовательный центр. "Суперколледж такой современный будет построен, который в значительной степени будет готовить специалистов, востребованных в том числе и в космической отрасли", - добавил мэр. Собянин уточнил, что в районе создана значительная инфраструктура, уже построены два моста, еще два находятся в стадии строительства. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что промзона в районе Национального космического центра (НКЦ) будет реорганизована, здесь появится новая инфраструктура.
"Само здание "Роскосмоса", Национального космического центра - это не конец реорганизации всей этой площадки. По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени, она не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого Национального космического центра, мы приступим к реорганизации всей этой территории", - сказал Собянин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что на территории будет построено 1,5 миллиона квадратных метров современного инновационного промышленного парка. Там разместят технопарки, промышленные территории и образовательный центр.
"Суперколледж такой современный будет построен, который в значительной степени будет готовить специалистов, востребованных в том числе и в космической отрасли", - добавил мэр.
Собянин уточнил, что в районе создана значительная инфраструктура, уже построены два моста, еще два находятся в стадии строительства.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.
Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
