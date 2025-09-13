https://ria.ru/20250913/rossiya-2041676248.html
Баканов рассказал подробности о новом центре управления полетом РОС
Баканов рассказал подробности о новом центре управления полетом РОС - РИА Новости, 13.09.2025
Баканов рассказал подробности о новом центре управления полетом РОС
Центр управления полётом Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре (НКЦ), заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:30:00+03:00
2025-09-13T15:30:00+03:00
2025-09-13T16:12:00+03:00
россия
москва
дмитрий баканов
владимир путин
сергей собянин
центр управления полетами
роскосмос
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041675840_0:59:3037:1768_1920x0_80_0_0_41cfe32ed86716cbde2e0e7033b9c0a7.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центр управления полётом Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре (НКЦ), заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.Открытие НКЦ состоялось 13 сентября 2025 года, в нём приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин."Вот здесь, в этом зале, будет располагаться Центр управления полетом Российской орбитальной станции", - сказал он на открытии центра, кадры которого показал телеканал "Россия 24".По словам Баканова, НКЦ будет не просто новым зданием или офисным сооружением, он станет центром всей космонавтики России.Кроме того, из Национального центра будет вестись управление всей орбитальной группировкой РФ. Там же будут новые лаборатории, которые "с применением искусственного интеллекта будут проектировать новую космическую технику".
https://ria.ru/20250913/moskva-2041676999.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041675840_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_de8fa86f20cd469b71b69e24a0b07ff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий баканов, владимир путин, сергей собянин, центр управления полетами, роскосмос, общество
Россия, Москва, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Сергей Собянин, Центр управления полетами, Роскосмос, Общество
Баканов рассказал подробности о новом центре управления полетом РОС
Баканов: центр управления полетом РОС будет находится в НКЦ