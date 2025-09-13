https://ria.ru/20250913/rossiya-2041670807.html
Собянин рассказал о развитии здравоохранения в Москве
Собянин рассказал о развитии здравоохранения в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин рассказал о развитии здравоохранения в Москве
Московское здравоохранение будет самым современными в мире до 2030 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московское здравоохранение будет самым современными в мире до 2030 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы за последние годы реконструировали и построили заново три миллиона квадратных метров объектов здравоохранения… До 2030 года оставшийся миллион квадратных метров будет построен и реконструирован. На 100% московское здравоохранение будет самым современным в мире", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
Собянин рассказал о развитии здравоохранения в Москве
Собянин: московское здравоохранение будет самым современным в мире до 2030 года